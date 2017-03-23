صورة- سعودي يعرض "نكتة" للبيع بهذا السعر

كتبت - هاجر حاتم:

قام شاب سعودي ببيع "نكتة" على موقه إعلانات مبوبة شهير في السعودية، وقال عن هذه "النكتة" إنها مشوقة ولا أحد يعرف يعرفها ومشوقة ومدتها 8 دقائق، ومضحكة جدًا وأنها مناسبة لجميع الطبقات، بدايتها قديمة ونهايتها جديدة.

وعرض الشاب، ويدعى "زايد السولفجي"، النكتة بمزاد بدأ بسعر "50 ريال سعودي"، ليتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت "هاشتاج" "سالفة_للبيع" - سالفة تعني نكتة - ليصل سعرها إلى 800 ريال سعودي، وفقًا لما ورد في البرنامج الصباحي على قناة العربية.

وقال "زايد" في حديثه للبرنامج، إنه كان فقط يختبر المجتمع بهذا الأمر، ومدى حب استطلاعه لمثل هذه الأمور.