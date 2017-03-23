المحكمة العسكرية: سجن ١٠ إخوان ٥ و٧ سنوات وبراءة آخر في "عنف ملوي"

المنيا - ريمون الراوي

قضت المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، بمعاقبة 10 متهمين من المنتمين للإخوان، بالسجن بين 7 و5 سنوات، لتورطهم في أحداث عنف وقعت بمركز ملوي، بجنوب المنيا، فيما برأت متهم آخر لعدم كفاية الأدلة.

وشمل القرار، سجن 9 متهمين 7 سنوات، وسجن متهم واحد 5 سنوات، وبراءة متهم واحد لعدم كفاية الأدلة.

وقالت مصادر قضائية، إن المتهمين كان محكوم عليهم بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، خلال العام الماضى ضمن 170 متهمًا كانوا متورطين فى أحداث اقتحام وحرق مجلس مدينة ملوى، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وتم القبض عليهم وأعيدت إجراءات محاكمتهم.

وأجلت ذات المحكمة، محاكمة 76 متهمًا فى أحداث عنف بمركز بنى مزار، لجلسة 29 من شهر مارس الجاري.

وقال خالد الكومى، محامي المتهمين، إن المحكمة تعذر عليها مناقشة أحد الشهود لتغيبه عن جلسة اليوم فى القضية التى يحاكم فيها 76 متهماً من أبناء مركز بنى مزار، لافتاً إن المحكمة إستمعت لأقوال بعض شهود النفى، وتقديم المستندات الخاصة بالواقعة.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين للقضاء العسكرى، وشمل أمر الإحالة أنهم اشتركوا فيما بينهم على تخريب منشأت عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.