بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح المؤتمر السنوي الثاني لكلية الطب

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، والمحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني الذي تنظمه كلية الطب تحت عنوان "الجديد في مرض السكر"، في الفترة من 23 مارس إلي 24 مارس الجاري.

ورحب "شاهين"، خلال كلمته بافتتاح المؤتمر، بأساتذة الطب البشري المشاركين من مختلف جامعات مصر، مؤكدًا علي أنه حمل علي عاتقه منذ اليوم الأول لتوليه منصبه تفعيل دور الجامعة في تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحيط من خلال الاقتراب من مشاكله ووضع حلول علمية لها والتعرف علي احتياجاته والعمل علي تلبيتها وفقًا لإمكانات الجامعة، وهو الأمر الذي دفع الجامعة لتنظيم سلسلة من المؤتمرات الدولية والمحلية بمختلف الكليات في شتي المجالات.

وأشار رئيس جامعة بورسعيد إلي أن كلية الطب من الكليات الوليدة في الجامعة إلا أنها أصبحت عريقة في وقت قصير كونها تضم نخبة من أفضل الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس ويتم العمل علي تطوير باستمرار خاصة من خلال المعامل المواكبة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، بجانب المستشفي الجامعي الذي تم الانتهاء من 60% من المرحلة الأولى بها، والتي ستضم على 400 سرير وسيتم تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية في العالم.

من جانبه، أشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به جامعة بورسعيد في تنظيم المؤتمرات والفعاليات التي تساهم بصورة كبيرة في إثراء المجال العلمي والتعليمي، مؤكدًا علي أن الجامعة تلعب دورًا كبيرًا في الحياة المجتمعية، وأنها تعد بيت خبرة والاستشاري الأول في العديد من المشروعات المهمة علي أرض المحافظة، مشيرًا إلي أنها تسير بخطوات واسعة نحو التميز والتفوق وأن كليتي الطب والصيدلة ستجعلان المحافظة منارة علمية تعليمية.