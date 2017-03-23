أهالي بني سويف ينتظرون تشييع جثمان الشهيد العقيد يحيى حسن

بني سويف ــ أحمد كامل:

ينتظر أهالي بني سويف، وصول جثمان الشهيد العقيد أركان حرب يحيى حسن، ابن قرية معسرة نعسان، التابعة لمركز إهناسيا، لأداء الصلاة عليه وتشييع الجثمان في جنازة عسكرية من مسجد عمر بن عبد العزيز، بوسط مدينة بني سويف.

وخيم الحزن على أهالي بني سويف، عقب تلقيهم نبأ استشهاد ابن القرية.

واستشهد العقيد أركان حرب يحيى علي حسن، قائد الكتيبة 116 مشاة، خلال مداهمات للعناصر الإرهابية والتكفيرية بسيناء، فجر اليوم الخميس.