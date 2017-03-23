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بالصور.. طلاب 16 جامعة يزورون أنفاق قناة السويس

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مصراوي Masrawy

طلاب الجامعات يزورون أنفاق القناة (1)طلاب الجامعات يزورون أنفاق القناة (1)

طلاب الجامعات يزورون أنفاق القناة (2)طلاب الجامعات يزورون أنفاق القناة (2)

طلاب الجامعات يزورون أنفاق القناة (3)طلاب الجامعات يزورون أنفاق القناة (3)

طلاب الجامعات يزورون أنفاق القناة (4)طلاب الجامعات يزورون أنفاق القناة (4)

طلاب الجامعات يزورون أنفاق القناة (5)طلاب الجامعات يزورون أنفاق القناة (5)

طلاب الجامعات يزورون أنفاق القناة (6)طلاب الجامعات يزورون أنفاق القناة (6)

طلاب الجامعات يزورون أنفاق القناة (7)طلاب الجامعات يزورون أنفاق القناة (7)

طلاب الجامعات يزورون أنفاق القناة (8)طلاب الجامعات يزورون أنفاق القناة (8)

بورسعيد - طارق الرفاعي:
نظمت جامعة بورسعيد، برئاسة الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس الجامعة، اليوم الخميس، زيارة لطلاب 16 جامعة إلى منطقة مشروعات شرق بورسعيد.

تفقد طلاب الجامعات منطقة إنشاء الأنفاق العابرة أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس بين ضفتيه، ضمن برنامج مشاركتهم في فعاليات الملتقى القمي الثاني لطلاب الجامعات المصرية تحت عنوان " تتحدى الصعاب - مصر الأمل"، والذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 21 حتي 24 مارس الجاري، يرافقهم الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومديرو رعاية طلاب الجامعات المشاركة بالملتقى وجامعة بورسعيد.

واستمع الطلاب لشرح العقيد سامي الدين، مدير أمن المشروع، حول ما يتم من أعمال بالأرصفة البحرية والمنطقة الصناعية واللوجستية، بجانب الأنفاق العابرة بين ضفتي قناة السويس (بورسعيد –الاسماعيلية).

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس الجامعة، إنه صمم على إدراج زيارة طلاب الجامعات إلى منطقة شرق بورسعيد ببرنامج الملتقى، للتعرف علي المشروعات العملاقة التي تتم هناك علي أرض الواقع، وما تم إنجازه خلال فترة وجيزة، والجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح ، لتسليم الراية للشباب في وطن مليء بالخيرات والمصانع والمشروعات والإنجازات.

وأشار "شاهين" إلى أنه لمس فور وصول الوفود انتظار الطلاب وسؤالهم الدائم عن موعد الزيارة التي وصفوها بأنها تاريخية لأنفسهم، مطالبهم بنقل ما لمسوه على أرض الواقع إلى زملائهم في الجامعات، فور عودتهم عقب نهاية الملتقى لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى البعض، والتأكيد أن مصر تسير علي الطريق الصحيح نحو التنمية الشاملة.

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