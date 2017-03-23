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بالصور.. إصابة 13 تلميذًا في كفر الشيخ بـ"صدمة عصبية"

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مصراوي Masrawy

إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخإصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ

إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (2)إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (2)

إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (3)إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (3)

إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (4)إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (4)

إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (5)إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (5)

إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (6)إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (6)

إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (7)إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (7)

إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (8)إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (8)

إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (9)إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (9)

إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (10)إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (10)

إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (11)إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (11)

إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (12)إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (12)

إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (13)إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (13)

إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (14)إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (14)

إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (15)إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (15)

إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (16)إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (16)

إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (17)إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (17)

إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (18)إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (18)

إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (19)إصابة تلاميذ بصدمة عصبية بكفر الشيخ (19)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وقعت حالات إغماء ١٣ تلميذًا من مدرسة كنيسة الصرادوسي الإعدادية التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، اليوم الخميس، إثر تعرضهم لصدمة عصبية حادة نتيجة رؤيتهم لزميلين لهما تنقلهما سيارات إسعاف لشكوتهما من ضيق في التنفس.

كان العميد سعد سليط مأمور مركز شرطة دسوق، تلقى إشارة من الدكتور محمد عبد العزيز، مدير عام المستشفى، بوصول ١٣ تلميذًا وتلميذة، من مدرسة كنيسة الصرادوسى الإعدادية، للمستشفى فى سيارات إسعاف، وبسؤال ذويهم أكدوا تعرضهم لحالات إغماء.

انتقل مأمور المركز، والمقدم هشام السمادونى رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، والنقيب أحمد الفقى معاون المباحث، والمحاسب أسامة كامل رئيس مركز ومدينة دسوق، ومحمد شتا مدير عام الإدارة العامة للتعليم بدسوق، والسعيد الحويف رئيس الوحدة المحلية لقرية كنيسة الصرادوسى، وذلك لمتابعة الحالات المصابة بالإغماءات والوقوف على حقيقة الواقعة.

وقرر الدكتور أسامه حامد، مدير قسم الأستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام، رفع حالة الطوارئ، وتشكيل فريق طبى، تحت إشراف الدكتور أيمن الجرواني، نائب مدير المستشفى، للتعامل مع الحالات المصابة بالإغماءات.

وكشف أن التلاميذ الذين وصلوا للمستشفى، عقب إجراء الفحص الطبى عليهم، يعانون من حالة هيستيريا، وسرعة ضربات القلب، نتيجة تلقيهم صدمة عصبية، وجارٍ التعامل معهم طبيًا.

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