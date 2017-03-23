بالفيديو .. تفاصيل تعذيب الطفل «يوسف» بالمرج.. والدته «الممرضة» تحرق جسده بـ«سكين حامى» بعد رؤيتها مع رجل غريب.. الضحية: خافت لبابا يعرف.. والأب: «هحرمها تمسك سكينة تاني»

ماما سخنت السكينة وحرقت جسمي»، «راجل غريب بشوفه الفجر في غرفتها».. بتلك الكلمات بدأ الطفل «حمدى. ع» سرد واقعة تعذيبه على يد والدته بالمرج، بعدما علمت والدته أن نجلها أكد لوالده وجود علاقة مشبوهة تجمع بين صاحب المنزل ووالدته، فجن جنونها وقامت بوضع السكينة على النار، وحرقه في مناطق متفرقة من جسده.



تعذيب طفل

بدأ "حمدى. ع" "طالب-10سنوات" سرد تفاصيل واقعة تعذيبة قائلا لـ«فيتو»:«أنا كنت نايم صحيت الفجر علشان أروح المدرسة، شوفت راجل غريب بيخبط ودخل عند ماما».

وأضاف عن واقعة تعذيبه قائلا:«ماما قالتلي قلت إيه لابوك!.. قلتلها ما قلتش حاجة»، وأكد أن والدته طلبت من شقيقه الأكبر تسخين سكينة على النار وقامت بحرقه من أسفل ظهره وعلي يديه، وأعتدت عليه بقطعة خشبية مما ترك آثار إصابات على وجهه وجسده.



شهادة الأب

فيما أشار «عماد. م» والد الطفل، والذي حرر بلاغا بعد رؤيته لآثار تعذيب نجله يتهم فيه طليقته بتعذيب نجله، قائلا:«ابني جالي وقالي عايز أقعد معاك، علشان دراسته وقلة حيلتي قلت له لا خليك عند والدتك».



وأضاف لـ«فيتو»: «بعدها بيوم أتفاجئت بابني متعذب بسكينة ولما سألته حكا لي اللي حصل»، وأضاف: «قمت بالاتصال بوالد زوجتي والذي أكد أنه ليس برجل غريب إنه زوجها، وتساءل الزوج لماذا لا تعلن عن زواجها؟ ولماذا يأتي إليها صاحب المنزل فجرا بوقت متأخر! في حين أنه يقطن بذات العقار السكني وهو زوج ويعول أطفالا!».



حق الطفل

وأكد «عماد. م» والد الطفل المجني عليه أنه لن يترك حق ابنه، قائلا:«المفروض بتشتغل ممرضة يعني ملاك رحمة! أنا هجيب حق ابني قانوني، عشان أحرمها تمسك سكينة تاني بعد اللي عملته في ابني».



الإحالة للطب الشرعي

وكانت نيابة المرج، أمرت بإحالة الطفل في واقعة تعذيب ربة منزل لنجلها، وذلك عندما رأها الطفل مع صاحب المنزل في أوضاع مخلة، إلى مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير بإصاباته.

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقي قسم شرطة المرج بلاغا من «عماد. م» والد الطفل يفيد بتعذيب زوجته السابقة لطفلها«يوسف. ع» البالغ من العمر 10 سنوات، وذلك عندما جاء الطفل من المدرسة، وفوجئ بوالدته مع رجل غريب بغرفتها الخاصة، فقامت الأم بضرب الطفل بعصا خشبية وسلك كهربي في محاولة منها لمنعه من التحدث عما رأه لوالده أو لأقاربهم.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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