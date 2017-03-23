في قانون المرور الجديد إلزام لجميع قائدي السيارات بشراء «ملصق إلكتروني» … تعرف على فائدته

شيماء مصطفى

تلقي مصر فايف الضوء على كل مشروع قانون المرور الذي ينتظر عرضه على البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، ونستعرض معكم المادة رقم 25 من مشروع قانون المرور الجديد، حيث تنص المادة على شرط ينبغي لقائد المركبة تلبيته ألا وهو شراء ملصقا إلكتروني من إدارة المرور، حيث لن يكون مسموحا لأي قائد مركبة السير في الشوارع دون أن يكون قد ألصق هذا الملصق على سيارته، وأفادت إدارة المرور أن هذا الملصق سوف يتم توفيره في كافة إدارات المرور المختلفة

وذكر في مشروع قانون المرور أن هذا الملصق الجديد يساعد إلى حدا كبير في التواصل بين الأجهزة الحديثة الخاصة برصد السيارات والمركبة نفسها، كما أنها توضح للجهات المختصة حالة المركبة دون إيقافها من خلال الكمائن، وجاء في نص المادة رقم 25

” يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالح للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه” المصدر : مصرفابف

شبكةعيونالإخبارية

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