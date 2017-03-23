محافظ الدقهلية يزور الحاجة سبيلة المتبرعة لـ«تحيا مصر»: «خلتيني أقوى من الأول»

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كتبت- مايكل سمير:

زار أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، السيدة سبيلة أحمد عجيزة بقرية ميت العامل مركز أجا، التى تبرعت بكل ثروتها لصندوق تحيا مصر.

وقال المحافظ، إن الأم والمرأة المصرية أسطورة لا بد أن تتحاكى بعظمتها الأمم، وهى العنوان الأكبر للبطولات، التى تقف خلف ومع الوطن ورجاله وأبنائه، مؤكدًا أن المرأة المصرية هى التى منحتنا الشهداء، وهى العمود الفقرى الذى يحمل كل المتاعب كأم وزوجة وابنة وأخت، متابعًا: إن الحاجة سبيلة تبعث برسالة فخر لكل الأمهات ولكل العالم.

وتابع الشعراوى أن الحاجة سبيلة تستحق ألف تكريم، ولا يوفى عطاءها، وأنها تاج على رؤوس المصريين، وعلينا جميعا التعلم من عطائها وحبها للوطن، مضيفًا أن مصر تستحق منا كل العطاء فقد أعطتنا الكثير، وأكبر عطاء هو الإخلاص فى العمل والحفاظ على أمنها وأمانها والوقوف صفًّا واحدًا.

وأضاف المحافظ: «أنا نسيت أى تعب بمقابلتك يا حاجة وخلتينى أقوى من الأول ألف مرة وهابذل أكتر مليون مرة». وقالت سبيلة: «باحب الرئيس قوى وباقول ربنا ينصره على من يعاديه وفرحانة قوى النهارده، وحسيت إن فيه ناس بتقدر».

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى الحاجة سبيلة، أمس الأربعاء، بقصر رئاسة الجمهورية، وهى إحدى الحاضرات فى الاحتفال بيوم المرأة المصرية عن محافظة الدقهلية، والتى طلبت التبرع بكل ثروتها والمقدرة بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية لصالح صندوق تحيا مصر، وقد عبر لها الرئيس عن تقديره لها ولموقفها الوطنى ولتضحيتها من أجل مصر.