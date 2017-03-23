أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

محافظ الدقهلية يزور الحاجة سبيلة المتبرعة لـ«تحيا مصر»: «خلتيني أقوى من الأول»

Google+ Print
محافظ الدقهلية يزور الحاجة سبيلة المتبرعة لـ«تحيا مصر»: «خلتيني أقوى من الأول» محافظ الدقهلية يزور الحاجة سبيلة المتبرعة لـ«تحيا مصر»: «خلتيني أقوى من الأول»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتبت- مايكل سمير:

زار أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، السيدة سبيلة أحمد عجيزة بقرية ميت العامل مركز أجا، التى تبرعت بكل ثروتها لصندوق تحيا .

DSC_9999

وقال المحافظ، إن الأم والمرأة المصرية أسطورة لا بد أن تتحاكى بعظمتها الأمم، وهى العنوان الأكبر للبطولات، التى تقف خلف ومع الوطن ورجاله وأبنائه، مؤكدًا أن المرأة المصرية هى التى منحتنا الشهداء، وهى العمود الفقرى الذى يحمل كل المتاعب كأم وزوجة وابنة وأخت، متابعًا: إن الحاجة سبيلة تبعث برسالة فخر لكل الأمهات ولكل العالم.

وتابع الشعراوى أن الحاجة سبيلة تستحق ألف تكريم، ولا يوفى عطاءها، وأنها تاج على رؤوس المصريين، وعلينا جميعا التعلم من عطائها وحبها للوطن، مضيفًا أن مصر تستحق منا كل العطاء فقد أعطتنا الكثير، وأكبر عطاء هو الإخلاص فى العمل والحفاظ على أمنها وأمانها والوقوف صفًّا واحدًا.

DSC_0043

وأضاف المحافظ: «أنا نسيت أى تعب بمقابلتك يا حاجة وخلتينى أقوى من الأول ألف مرة وهابذل أكتر مليون مرة». وقالت سبيلة: «باحب الرئيس قوى وباقول ربنا ينصره على من يعاديه وفرحانة قوى النهارده، وحسيت إن فيه ناس بتقدر».

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى الحاجة سبيلة، أمس الأربعاء، بقصر رئاسة الجمهورية، وهى إحدى الحاضرات فى الاحتفال بيوم المرأة المصرية عن محافظة الدقهلية، والتى طلبت التبرع بكل ثروتها والمقدرة بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية لصالح صندوق تحيا مصر، وقد عبر لها الرئيس عن تقديره لها ولموقفها الوطنى ولتضحيتها من أجل مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر