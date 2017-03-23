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«كاف» يحدد موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

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«كاف» يحدد موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا «كاف» يحدد موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

التحرير

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد سحب قرعة دور الـ 16 (المجموعات) بدوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تقام مراسم إجراء القرعة، يوم 26 من شهر إبريل المقبل، بمقر الاتحاد بالقاهرة، بمشاركة مندوبي الأندية الـ16 المشاركة في الدور.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على حساب منافسه بيدفيست الجنوب إفريقي، بعد التعادل السلبي في مباراة الإياب وتفوفه في مباراة الذهاب بنتيجة (1-0).

بينما تاهل الزمالك أيضًا في نفس البطول على حساب منافسة رينجرز النيجيري، رغم خسارته في مباراة الإياب بنتيجة (2-1) لفوزه في الذهاب بنتيجة (4-1).

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التحرير

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