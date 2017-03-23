رسميًا.. إحالة المستشار القانوني للجبلاية للتحقيق

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قرر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، إحالة إبراهيم إلياس، المستشار القانوني للجبلاية، للتحقيق؛ بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين حسين حلمي، رئيس اللجنة القانونية.

وتعود الوقعة، عندما فوجئ حسين حلمي، أثناء تواجده بمكتبه اليوم بإبراهيم إلياس، يقتحم الغرفة ويوجه له ألفاظًا خارجة ويحاول الاعتداء عليه بالايدي، بسبب قرار رئيس اللجنة القانونية بمنع الحديث عن قضية حل الجبلاية في الفضائيات لكن الياس تجاهل القرار وأدلى بتصريحات تليفزيونية بخصوص القضية.

وقام حسين حلمي، بتقديم مذكرة قانونية ضد إلياس إلى ثروت سويلم، الذي قرر إيقاف إلياس عن العمل وإحالته للتحقيق لحين عرض المذكرة على مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة.