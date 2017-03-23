أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

رسميًا.. إحالة المستشار القانوني للجبلاية للتحقيق

Google+ Print
رسميًا.. إحالة المستشار القانوني للجبلاية للتحقيق رسميًا.. إحالة المستشار القانوني للجبلاية للتحقيق

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، إحالة إبراهيم إلياس، المستشار القانوني للجبلاية، للتحقيق؛ بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين حسين حلمي، رئيس اللجنة القانونية.

وتعود الوقعة، عندما فوجئ حسين حلمي، أثناء تواجده بمكتبه اليوم بإبراهيم إلياس، يقتحم الغرفة ويوجه له ألفاظًا خارجة ويحاول الاعتداء عليه بالايدي، بسبب قرار رئيس اللجنة القانونية بمنع الحديث عن قضية حل الجبلاية في الفضائيات لكن الياس تجاهل القرار وأدلى بتصريحات تليفزيونية بخصوص القضية.

وقام حسين حلمي، بتقديم مذكرة قانونية ضد إلياس إلى ثروت سويلم، الذي قرر إيقاف إلياس عن العمل وإحالته للتحقيق لحين عرض المذكرة على مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي