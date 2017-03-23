الأهلي يوافق على استئناف مبارياته في الدوري

التحرير

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كتب- أحمد شحاتة وأحمد سعيد:

أكد اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، موافقة القلعة الحمراء على الالتزام بجدول المباريات الذي تسلمه رسميًا، صباح اليوم الخميس، من اتحاد كرة القدم.

وعلمت «التحرير» أن النادي الأهلي تفهم الظروف والدواعي التي أدت إلى تأجيل مساواة كل الفرق المشاركة في الدوري الممتاز في عدد المباريات التي لعبها كل فريق إلى يوم 24 من إبريل المقبل حين سيلعب الأهلي مع طنطا ويلعب الزمالك مع المصري.

وأكد المدير التنفيذي للأهلي حرص النادي على عدم إثارة أي مشاكل أو أزمات من شأنها تعطيل المسابقة أو إرباك مواعيدها وحرصًا على المصلحة العامة للكرة المصرية بكل أطرافها واتحادتها وأنديتها، نفس حرص الأهلي على العدالة والمساواة بين الجميع.