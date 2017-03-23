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عاجل وبالصور.. القوات المسلحة تعلن عن استشهاد 3 ضباط و7 جنود في سيناء أثناء مطاردة عناصر تكفيرية صباح اليوم

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عاجل وبالصور.. القوات المسلحة تعلن عن استشهاد 3 ضباط و7 جنود في سيناء أثناء مطاردة عناصر تكفيرية صباح اليوم عاجل وبالصور.. القوات المسلحة تعلن عن استشهاد 3 ضباط و7 جنود في سيناء أثناء مطاردة عناصر تكفيرية صباح اليوم

كشف المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد “تامر الرفاعي”، عن مواصلة قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني، مداهمة البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء ، مما أسفر عن مقتل 15 تكفيريا والقبض على 7 آخرين.

كما أعلن “الرفاعي”، من خلال بيان نشره على فيس بوك صباح اليوم أنه تم، “اكتشاف وتدمير عدد 2 مخزن وجد بداخلهم نصف طن من مادة TNT شديدة الانفجار، وعدد 55 جوال من مادة نترات الأمونيوم، وعدد كبير من العبوات الناسفة المعدة للاستخدام، وعدد من الأجهزة الطبية ومواد الإعاشة خاصة بالعناصر التكفيرية، ومعدات تستخدمها العناصر التكفيرية في أعمال المراقبة”.

 

وأضاف المتحدث العسكري أنه تم “ضبط عدد 2 عربة دفع رباعي عثر بداخلهم على عدد من القنابل اليدوية، والذخائر والأعلام والوثائق الخاصة بالعناصر الإرهابية، وعدد 460 جهاز حاسب آلى محمول، وعدد 640 تليفون محمول، وألواح للطاقة الشمسية وعدد من اللوحات المعدنية للسيارات”.

كم أكد “الرفاعي” على أنه “أثناء مطاردة العناصر الإرهابية، انفجرت عدد 2 عبوة ناسفة في مركبتين لعناصر المداهمة، مما أسفر عن استشهاد عدد 3 ضابط وعدد 7 أفراد من أبطال القوات المسلحة”.

وتابع ” وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان”.

المصدر : مصرفايف

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