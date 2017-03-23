التعليم: اختيار 10 مشروعات لتمثيل مصر في معرض ​ "انتل" بالولايات المتحدة

كتبت- ياسمين محمد:

نظمت الإدارة المركزية لنُظم وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، التصفيات النهائية لتأهيل 10 مشروعات لتمثيل مصر في معرض "إنتل" الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية، المُقرر انطلاقه مايو 2017.

يأتي هذا بالتعاون مع شركة "إنتل"، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وزارة الشباب والرياضة، ومكتبة الإسكندرية، وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس.

وأشار محسن عبد العزيز - رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنه تم إقامة 3 معارض نهائية لاختيار المشروعات الممثلة لمصر في معرض "إنتل" الدولي للعلوم والهندسة، حيث تم إقامة معرض بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر في الفترة من (20-23 فبراير 2017)، واختيار 3 مشروعات من 149 مشروعًا، ومعرض الصعيد النهائي بمحافظة الأقصر في الفترة من (3-6 مارس الجاري)، واختيار 3 مشروعات من 124 مشروعًا.

كما تم اختيار معرض مكتبة الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية في الفترة من (10-12 مارس الجاري)، وتم اختيار 4 مشروعات من 106 مشروعًا.

يذكر أن برنامج (Intel ISEF) مـن أهـم البرامج التي تقوم على تنمية مهارات الابتكار الإبداعي والبحث العلمي عند الطلاب من خلال مشروعات يُشارك فيها الطلاب في مسابقات علمية مثل هذه المسابقة، والتي تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة البحث العلمي، وتقنيات العلوم والتكنولوجيا في المجتمع.