شلل مروري وإصابة 5 أشخاص إثر انقلاب "أتوبيس" من أعلى كوبري العباسية

كتب - فتحي عمر:

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس "مينى باص" من أعلى نزلة كوبرى العباسية، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية في الطريق المتجه من الخليفة المأمون و العباسية و العروبة، و انتقل ونش إلى المكان و تم رفع حطام الحادث و تسيير حركة المرور، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى العباسية؛ و بدوره أمر اللواء علاء متولى مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية و الدفع بونش ، و تم سحب الأتوبيس من المكان و تسيير حركة السيارات وسط تعزيز انتشار رجال المرور بالطريق لملاحظة حركة السيارات.