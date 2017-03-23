السجن 10 سنوات لعامل قتل مزارعًا بسبب خلافات مالية بقنا

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، عاملًا بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بقتل مزارع بسبب خلافات مالية بينهما بقرية حمرة دوم بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية إلى 15 مايو من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي بلاغًا، بقتل ناهض عبد العزيز عبد الموجود، 42 عامًا، مزارع، إثر إصابته بطلقات نارية بقرية حمرة دوم.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "خالد.ف.ح" قتل المجني عليه، بعدما كان معه في المنزل، ونشبت بينهما مشادات بسبب خلافات مالية بينهما، وعقب خروجه من المنزل، أطلق عليه النيران التي أودت بحياته.

ووجهت النيابة العامة للمتهم في القضية التي حملت رقم 25033 لسنة 2015 جنايات نجع حمادي، المقيدة برقم 3407 لسنة 2015 كلي قنا، تهمة القتل العمد وحيازة بندقية آلية وذخائر، وعاقبت المحكمة المتهم في جلستها برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية المستشارين شريف الجندي وهيثم حسن، وسكرتارية عبداللطيف عبدالحميد، وأشرف جعفر، وأسامة الأمير، بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات.