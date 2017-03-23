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اعرف «هتدفع كام» فروق أسعار بالمنظومة الجديدة للتموين

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اعرف «هتدفع كام» فروق أسعار بالمنظومة الجديدة للتموين اعرف «هتدفع كام» فروق أسعار بالمنظومة الجديدة للتموين

بداية من شهر إبريل ستبدأ وزارة والتجارة الداخلية في تطبيق نظام جديد للسلع التموينية، حيث يشتمل النظام الجديد للسلع التموينية على ربط 3 سلع أساسية على البطاقات التموينية للأسرة وهي سلع الأرز والسكر والزيت.

ويتضمن النظام الجديد لدعم السلع التموينية صرف كيلو أرز بسعر 6.50 جنيه و كيلو سكر بسعر 8 جنيهات وعبوة زيت زنة 800 مللي بسعر 12 جنيه لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية للأسرة.

 

كما يتضمن النظام الجديد أن يتم عمل مقاصة بين تكلفة الحصول على تلك السلع الثلاث وبين الحصة الشهرية لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية والبالغ قيمتها نحو 21 جنيه، ويقوم المواطن بدفع فروق الأسعار بين قيمة الدعم وبين تكلفة الحصول على تلك السلع كالتالي:-

1-  البطاقة المسجل بها فرد الواحد يدفع 5.50 جنيه فروق .

2- البطاقة المسجل بها فردين تدفع 11 جنيه فروق أسعار.

3- البطاقة المسجل بها ثلاث أفراد تتحمل 16.50 جنيه فروق أسعار.

4- البطاقة المسجل بها أربعة أفراد تتحمل 22 جنيه.

5- البطاقة المسجل عليها خمسة أفراد تتحمل ما يزيد عن 27.50 جنيه فروق أسعار.

وهذه هي المبالغ التي سيتحملها أصحاب البطاقات التموينية وفقاً لقيمة مبلغ الدعم المخصص له كالتالي :-

بالارقام ما ستدفعة في نظام التموين الجديد
بالارقام ما ستدفعة في نظام التموين الجديد

 

المصدر : مصرفايف

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