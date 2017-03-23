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الشرقية للدخان تقرر رفع سعر السجائر للمرة الثالثة .. ننشر الأسعار الجديدة

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الشرقية للدخان تقرر رفع سعر السجائر للمرة الثالثة .. ننشر الأسعار الجديدة الشرقية للدخان تقرر رفع سعر السجائر للمرة الثالثة .. ننشر الأسعار الجديدة

أصدرت الشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومبانى”، بيان رسمي اليوم الخميس، يفيد بقيام الشركة بتطبيق زيادة جديدة على منتجاتها من السجائر، وأشار البيان أن هذه الزيادة تم تطبيقها على أساس تقييم الخامات والمواد وقطع الغيار المستوردة والصادرات والسلع الاستثمارية على أساس سعر صرف 18 جنيه للدولار.

وأوضح بيان الشركة الشرقية للدخان أن الزيادة المقرر تطبيقها سوف يكون على علبة سجائر “كليوباترا بوكس”، والذي سوف تقدر بقيمة 75 قرش، وأشار البيان إلى أن عقب هذه الزيادة سوف يصبح سعر علبة السجائر “كليوباترا بوكس” بقيمة 12.75 جنية، بدلا من 12 جنية.

 

كما أضاف بيان الشركة الشرقية للدخان، أن أسعار جميع المواد الخام شهدت زيادة مستمرة منذ تحرير صرف الجنية مقابل الدولار الأمريكي، وتجدر الإشارة إلى أنه تم رفع أسعار السجائر مرتين من جانب الشركة الشرقية للدخان في وقت سابق منذ شهر يناير الماضي حتى الآن.

المصدر : مصرفايف

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