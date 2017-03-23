أحمد عز يتقدم بطلب لدفع 500 مليون جنيه مقابل التصالح

سمر العشري

تقدم رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم السياسات بالحزب الوطنى المنحل، بطلب إلى المستشار نبيل صادق النائب العام بصفته رئيسًا للجنة استرداد الأموال المهربة، للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه.

ويأتي طلب التصالح المقدم من أحمد عز، بعد حبسه خلال نظر إجراءات إعادة محاكمته على ذمة قضيتي تراخيص الحديد المؤجلة لجلسة 4 أبريل المقبل، والاستحواذ على أسهم شركة حديد الدخيلة والمؤجلة لجلسة 21 مايو المقبل.

وتضمن الطلب المقدم من المحامى حازم عبد الغفار، وكيًلا عن رجل الأعمال أحمد عز، أن موكله قدم ضده بلاغ فى 7 فبراير 2011، يتهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الاسبق وعمرو عسل رئيس هيئة تنمية الصناعة بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على منح شركته رخصتين لإنتاج الحديد الاسفنجى والبيليت بالمخالفة للقانون.

وأشار الطلب، إلي أن رجل الأعمال أحمد عز علي الرغم من ثبوت براءته من التهم المنسوبة إليه، إلا أنه يرغب في تسوية القضايا المتهم فيها عن طريق التصالح، إعمالًا للمادة 18 مكرر ب، من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان علي المال العام.

المصدر:أونا

شبكةعيونالإخبارية

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