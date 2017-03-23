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رئيس النواب: اعتداء لندن يؤكد ضرورة مواجهة الإرهاب دوليًا

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رئيس النواب: اعتداء لندن يؤكد ضرورة مواجهة الإرهاب دوليًا رئيس النواب: اعتداء لندن يؤكد ضرورة مواجهة الإرهاب دوليًا

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علي عبد العال رئيس مجلس النواب

​كتب ـ أحمد على:

أدان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الحادث الإرهابي الغاشم الذي تعرضت له مدينة لندن أمس الأربعاء.

وأرسل الدكتور عبد العال، خطابًا للسيد جون بيركو رئيس مجلس العموم البريطانى، أكد فيه على تضامن مجلس النواب المصري ومساندته لجهود بلاده، في محاربة هذه الآفة التي لا تقرها الأديان السماوية وكافة الشرائع والقيم والأعراف.

كما أكد الدكتور عبدالعال، أن هذا الحادث يبرهن من جديد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي كافة لمواجهة هذه الظاهرة، التي تعجز عن مواجهتها دولة بمفردها مهما بلغ شأنها وتعاظمت قدراتها، وجدد سيادته الدعوة لكافة البرلمانيين حول العالم لوضع الحلول اللازمة للتصدي لظاهرة الإرهاب.

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