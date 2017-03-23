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بدء اجتماع الصحفيين لاختيار تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة

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بدء اجتماع الصحفيين لاختيار تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بدء اجتماع الصحفيين لاختيار تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة

مصراوي Masrawy

نقابة الصحفيين

كتبت - هاجر حسني:

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، بحضور النقيب عبد المحسن سلامة، لاختيار تشكيل هيئة مكتب المجلس واللجان الفرعية بحضور كافة الأعضاء.

وحضر الاجتماع كل من: عمرو بدر، وخالد ميري، وأبو السعود محمد، وابراهيم أبو كيلة
حاتم زكريا، وجمال عبد الرحيم، وحسين الزناتي، ومحمد خراجة، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وأيمن عبد المجيد، ومحمد شبانةو
محمود كامل.

وعقد مجلس النقابة، اليوم الخميس، واجتماعا لاختيار تشكيل هيئة المكتب واللجان الفرعية.

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