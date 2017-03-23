السيطرة على حريق نشب في عمارة سكنية بشبين القناطر

القليوبية – أسامه عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في عمارة سكنية بمنطقة المرور القديم في شبين القناطر.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، بنشوب حريق بعمارة سكنية مكونة من 4 طوابق، ملك الحج رشاد البيومي، بمنطقة المرور القديم بشبين القناطر، دون خسائر فى الأرواح، فحُرر محضر بالواقعة، وجارٍ حصر حجم الخسائر.