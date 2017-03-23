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طلقة خطأ تقتل ضابط شرطة في كمين بسوهاج

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طلقة خطأ تقتل ضابط شرطة في كمين بسوهاج طلقة خطأ تقتل ضابط شرطة في كمين بسوهاج

مصراوي Masrawy

رصاصة خطأ تقتل ضابط شرطة في كمين بسوهاج

أ ش أ
توفي اليوم بمستشفى سوهاج الجامعي، ضابط الشرطة شادي علاء العاصي، من قوة قسم شرطة جرجا، متأثر بإصابته منذ 3 أيام بطلق نارى أسفل البطن بطريق الخطأ من مجند، في كمين أمني، أثناء ضبط تاجري مخدرات حاولا الهرب من الكمين.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن سوهاج، إنه سيتم تجهيز جثمان الشهيد لدفنه فى جنازة عسكرية بمسقط رأسه بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
كان اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بإصابة الملازم أول شادي علاء العاصي، من قوة قسم شرطة جرجا بطلق ناري أسفل البطن في كمين أمني أمام قرية "البربا" بدائرة المركز.

وتبين أن الإصابة حدثت من سلاح مجند بطريق الخطأ، أثناء ضبط تاجري مخدرات حاولا الهرب من الكمين، حيث تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما طربتين من مخدر الحشيش و40 قرصا مخدرا.

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مصراوي Masrawy

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