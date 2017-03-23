مفوضية اللاجئين: الوضع في أوغندا يوشك على الانهيار

جنيف- (أ ش أ):

أكد بيان مشترك صدر اليوم الخميس في جنيف عن المفوضية العليا لشئون اللاجئين، والحكومة الأوغندية أن الوضع في أوغندا يوشك على الإنهيار مع استمرار التدفق بالالاف للاجئين من دولة جنوب السودان إلى أوغندا.

ودعت حكومة كمبالا وفليبو جراندى المفوض السامى للاجئين المجتمع الدولى إلى تقديم دعم عاجل، وكبير لهؤلاء الآلاف الفارين من وحشية النزاع في جنوب السودان خاصة، وأنه مع استمرار تدفقهم أصبحت هناك محدودية كبيرة في توافر الطعام .

قال البيان إن أوغندا تستضيف حاليا أكثر من 800 ألف لاجئ من جنوب السودان من بينهم حوالى 572 ألف وافد جديد وصلوا إلى البلاد وهم بحاجة ماسة إلى الأمان والمساعدة، ومع معدلات الوصول الحالية فان هذا الرقم سيتجاوز المليون لاجئ قبلمنتصف العام الجارى 2017، مشيرا إلى أنه في العام الجارى وحده فر أكثر من 172 ألف لاجئ من جنوب السودان إلى أوغندا، وحيث وصل عدد الوافدين يوميا في مارس الجارى إلى مايزيد عن 2800 شخص يوميا .

وأشار البيان المشترك إلى أن اوغندا حافظت على حدودها مفتوحة للاجئين من جنوب السودان إلا أن هون روجوندا رئيس الوزراء الاوغندى، حذر من ـن هذا التدفق الجماعى غير المسبوق يضع ضغطا هائلا على الخدمات العامة والبنية التحتية المحلية مشددا على ان بلاده تحتاج وبشكل عاجل إلى مساعدة المجتمع الدولى لأن الوضع يزداد حرجا.



ومن جانبه قال فيليبو جراندى المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة إن الوضع وصل إلى نقطة الانهيار، وأنه لايمكن لأوغندا أن تعالج وحدها أزمة اللاجئين الأكبر في أفريقيا، وأن عدم الاهتمام الدولى بمعاناة شعب جنوب السودان يحبط أكثر الناس ضعفا وحاجة إلى المساعدة في العالم.



وحذر جراندى من أن نقص التمويل المزمن والشديد وصل إلى نقطة يمكن فيه للمساعدات الحرجة لانقاذ الحياة أن تتعرض للخطر خاصة وأن أماكن الاستقبال تواجه تحديات كبيرة فى تزويد اللاجئين بما يكفى من الحصص الغذائية والخدمات الصحية والمياه النظيفة الكافية وغيرها.



وأكد جراندى ان الوضع يزداد خطورة مع بداية هطول الامطار الغزيرة وان مفوضية اللاجئين تحتاج وبشكل عاجل الى اكثر من ربع مليار دولار لدعم اللاجئين من جنوب السودان الموجودين فى اوغندا خلال العام الحالى 2017 .

