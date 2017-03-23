بالصور.. ضبط 25 طن ألعاب نارية مهربة داخل حاوية قادمة من الصين

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور إقليم قناة السويس، اليوم الخميس، من ضبط 25 طن ألعاب نارية مهرّبة داخل حاوية قادمة من الصين إلى دولة ليبيا على الخط الملاحي العربي.

وكانت الإدارة العامة للتأمين، قد تلقت إخطارًا يفيد بإخفاء بضائع ممنوعة ومحظورة داخل الحاوية لإخفاءها ودخولها البلاد بالطرق غير الشرعية.

تشكلت لجنة جمركية لجرد مشمول الحاوية في حضور مندوب التوكيل الملاحي، أسفرت عن ضبط 25 طن ألعاب نارية مختلفة الأشكال.

يجري حصر الكمية وتقدير الرسوم الجمركية المستحقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.