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اليوم.. أهالي الأربعين في السويس يشيعون جنازة شهيد جبل الحلال

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اليوم.. أهالي الأربعين في السويس يشيعون جنازة شهيد جبل الحلال

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