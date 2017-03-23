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الأمن العام: تنفيذ 265 ألف حُكمًا خلال 5 أيام على مستوى الجمهورية

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الأمن العام: تنفيذ 265 ألف حُكمًا خلال 5 أيام على مستوى الجمهورية الأمن العام: تنفيذ 265 ألف حُكمًا خلال 5 أيام على مستوى الجمهورية

مصراوي Masrawy

وزارة الداخلية

كتب – فتحي عمر:

تمكن مُفتشي الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام؛ التابعة لمصلحة الأمن العام بالداخلية؛ من تنفيذ 265 حُكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 5 أيام على مستوى الجمهورية.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إنه تم تنفيذ 1748 حكم قضائي في تهم "قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وقتل، ومخدرات"، وتلك قضايا تم إصدار الحكم فيها بالإعدام والبعض الآخر بالسجن المؤبد والمشدد.

كما تم ضبط؛ 6715 حكم حبس جزئي، و21324 حكم حبس مستأنف، و104562 حُكم غرامة، و31454 حكم مخالفة.

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