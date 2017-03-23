مد أجل الحكم على "آية حجازي" ومتهمي "جمعية بلادي" لـ16 أبريل

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الخميس، بمد أجل الحكم على المتهمة آية حجازي، و6 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"جمعية بلادي" لجلسة 16 أبريل المقبل.

ويواجه المتهمون تهما بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة للاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال؛ وجمع تبرعات مالية من المؤتمرات.

وقالت تحقيقات النيابة إن "المتهمين وهم محمد حسنين مصطفى، وآية محمد نبيل، وشريف طلعت محمد، وأميرة فرج محمد، وإبراهيم عبد ربه أبو المجد، وكريم مجدي محمود، ومحمد السيد محمد، وزينب رمضان عبد المعطي (هاربة)، كونوا عصابة منظمة؛ لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم".

وأضافت أن المتهمين "احتجزوا الأطفال داخل كيان مخالف للقانون، ودون ترخيص، وأطلقوا عليه (جمعية بلادي)، شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين بالقاهرة."

ووجهت النيابة للمتهمين تهم "استغلال ضعف الأطفال وحاجاتهم، وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون".