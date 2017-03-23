«السيسي» ومندوب «كهربا» السعودي.. هؤلاء دعموا «أديب» في أزمته الصحية

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بعد تعرضة لأزمة صحية مفاجئة بدأت بالتهابات فى القولون وتطورها لأزمة في القلب أجرى على إثرها عملية لتركيب دعامتين، تماثل الإعلامي عمرو أديب للشفاء ليعود مرة أخرى للجمهور بعد تجاوز أزمته الصحية.

وقام "أديب" في أولى حلقاته في برنامجه "كل يوم" بشكر جميع من وقفوا بجانبه وكشف تفاصيل مرضه، ونرصد خلال التقرير التالى أبرز من بعث إليهم الشكر بعد وقوفهم بجانبه خلال أزمته الصحية.

لاعب الزمالك محمود كهربا

وجه "أديب" شكر خاص خلال برنامجه "كل يوم" الذى يذاع على شاشة "ON E"، وذلك عقب تلقيه العلاج من الوعكة الصحية التي ألمت به، للاعب نادي الزمالك محمود كهربا الذي يلعب حاليًا في السعودية، قائلًا إنه قام بإرسال مندوب من السعودية للاطمئنان عليه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

حرص أيضًا الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاطمئنان عليه، والذى حرص على إجراء مكالمة معه للاطمئنان على صحته.

وكشف "أديب" فور عودته عن تفاصيل تلك المكالمة خلال برنامجه "كل يوم"، قائلًا: "السيسي قالي لي يلا عايزينك ترجع تاني بقى تجلجل كده"، مشيرًا إلى أن تلك المكالمة هي "الثانية" من السيسي له، والأولى كانت لتعزيته في وفاة والدته.

مستشفي "أبو الريش"

كشف "أديب" في أول ظهور إعلامي له تفاصيل أزمته الصحية، قائلًا "إنه توجه للطبيب وعمل له رسم قلب وطلب منه أن يقوم بعمل عدة تحاليل، مما جعله يتوجه لمستشفى الصفا وتم عمل قسطرة داخل المستشفى، اكتشف بعدها أن لديه شريان قلب ضيق، ومع مرور الوقت تدهور الوضع وتعرض لجلطة، مشيرًا إلى أن دعمه لمستشفى أبو الريش للأطفال كانت سببًا في خروجه من تلك الأزمة، متابعًا: "مانجدنيش غير أبو الريش".

عماد الدين أديب

عبر شقيقه الإعلامي عماد الدين أديب عن فرحته بتماثله للشفاء في إقامة حفل عشاء كبير بفندق الماريوت بالزمالك ودعا إليه أصدقاءه الإعلاميين، احتفالًا بخروج عمرو من المستشفى وتماثله للشفاء.

وتداولت مواقع السوشيال ميديا صورة لعماد يقوم فيها باحتضانه حيثظهر عليه التأثر الشديد، خاصة وأنه يعتبر عمرو أديب بمثابة ابنه الصغير كما سبق وصرح من قبل.

البابا تواضروس ونجوم الفن والشخصيات العامة

وجه "أديب" خلال برنامجه الشكر للعديد من الشخصيات التى وقفت بجانبه خلال أزمتة الصحية، وكان أبرزهم ملك الأردن الملك عبد الله والملكة رانيا، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، والشيخ خالد الجندي، والفنانون شيرين وأصالة وأنغام وعمرو دياب والمنتصر بالله، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والبابا تواضروس"، قائلًًا: "تخيل لما البابا تواضروس يتصل بيك ويقول إحنا بنصلي لك".