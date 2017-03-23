بالصور .. «سراج الدين» يفتتح فاعليات معرض الإسكندرية للكتاب

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افتتح الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، الخميس، معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي يشهد هذا العام مشاركة مكتبة الإسكندرية والهيئة المصرية للكتاب في تنظيم معرض واحد في أرض مكتبة الإسكندرية وأرض كوتة للمعارض.

وشارك في افتتاح المعرض الدكتور هيثم الحاج علي؛ رئيس الهيئة المصرية للكتاب، والدكتور محمد سلطان؛ محافظ الإسكندرية. ويستضيف المعرض هذا العام إيطاليا كضيف شرف، وينظم المركز الثقافي الإيطالي العديد من الأنشطة داخل المعرض، وتم تخصيص جناح خاص للكتب الإيطالية ومعرض للصور داخل المعرض.

ويشهد المعرض عديد من الفعاليات الثقافية، تصل إلى أكثر من 140 حدث ثقافي متنوع في مجالات الفن والأدب والإعلام والعلوم الاجتماعية.

من جانبه قال الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، إن الفعاليات تبدأ في الخامسة مساء اليوم، بعرض كتاب "أطفال مصر.. أرض النيل" للإيطالي دايفيد لورنزون، تتحدث عنه كل من د. جوزيبينا كابريوتي؛ مدير مركز الآثار الإيطالي بالقاهرة، ود. باربرا ماورينا من متحف الحضارة روفيريتو بإيطاليا، يعقبه عرض مهرجان أفلام الآثار للدكتورة بربرا ماورينا.





وأضاف عزب أنه تقام في السابعة مساء تقام أمسية قراءات قصصية تقدمها الأديبة الشابة شيرين طلعت، ثم عرض فنون شعبية لفرقة من فرق قصور الثقافة بالإسكندرية، ويقام العرض بأرض كوتة.