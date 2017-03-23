أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بالصور .. «سراج الدين» يفتتح فاعليات معرض الإسكندرية للكتاب

Google+ Print
بالصور .. «سراج الدين» يفتتح فاعليات معرض الإسكندرية للكتاب بالصور .. «سراج الدين» يفتتح فاعليات معرض الإسكندرية للكتاب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

افتتح الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، الخميس، معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي يشهد هذا العام مشاركة مكتبة الإسكندرية والهيئة المصرية للكتاب في تنظيم معرض واحد في أرض مكتبة الإسكندرية وأرض كوتة للمعارض.

المعرض

وشارك في افتتاح المعرض الدكتور هيثم الحاج علي؛ رئيس الهيئة المصرية للكتاب، والدكتور محمد سلطان؛ محافظ الإسكندرية. ويستضيف المعرض هذا العام إيطاليا كضيف شرف، وينظم المركز الثقافي الإيطالي العديد من الأنشطة داخل المعرض، وتم تخصيص جناح خاص للكتب الإيطالية ومعرض للصور داخل المعرض. 

المعرض

ويشهد المعرض عديد من الفعاليات الثقافية، تصل إلى أكثر من 140 حدث ثقافي متنوع في مجالات الفن والأدب والإعلام والعلوم الاجتماعية.

المعرض

من جانبه قال الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، إن الفعاليات تبدأ في الخامسة مساء اليوم، بعرض كتاب "أطفال .. أرض النيل" للإيطالي دايفيد لورنزون، تتحدث عنه كل من د. جوزيبينا كابريوتي؛ مدير مركز الآثار الإيطالي بالقاهرة، ود. باربرا ماورينا من متحف الحضارة روفيريتو بإيطاليا، يعقبه عرض مهرجان أفلام الآثار للدكتورة بربرا ماورينا.

المعرض
 
وأضاف عزب أنه تقام في السابعة مساء تقام أمسية قراءات قصصية تقدمها الأديبة الشابة طلعت، ثم عرض فنون شعبية لفرقة من فرق قصور الثقافة بالإسكندرية، ويقام العرض بأرض كوتة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر