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رسميًا.. رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بداية من الغد

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رسميًا.. رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بداية من الغد رسميًا.. رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بداية من الغد

التحرير

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قرر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بعد موافقة مجلس الوزراء، على زيادة سعر تذكرة المترو إلى جنيهين، للتذكرة الكاملة، وجنيه ونصف للأنصاف، وجنيه لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بداية من صباح غد، الجمعة.

وأكد عرفات، في بيان رسمي للوزارة، أن تعريفة تذكرة المترو أقل بكثير من تعريفة ركوب وسائل  النقل الأخرى، والتي تبلغ على سبيل المثال في المسافة من حلوان إلى المرج 4 جنيهات لشركات النقل الجماعي و3 جنيهات لأتوبيسات هيئة النقل العام، بينما تعريفة مترو الأنفاق تبلغ جنيه واحد فقط لهذه المسافة.

يمكنك قراءة : «ألاعيب» مترو الأنفاق لرفع سعر التذكرة على حساب المواطنين

 

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التحرير

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