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وكيل «تعليم البرلمان»: أزمة تسمم الطلاب علي رأس أولوياتنا

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وكيل «تعليم البرلمان»: أزمة تسمم الطلاب علي رأس أولوياتنا وكيل «تعليم البرلمان»: أزمة تسمم الطلاب علي رأس أولوياتنا

التحرير

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قال النائب عبد الرحمن برعي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي إنَّ اللجنة تضع أزمة تسمم طلاب المدارس على أولوية عملها خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف - في تصريحاتٍ لـ"التحرير"، اليوم الخميس - أنَّ اللجنة ستعقد اجتماعًا مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الاثنين المقبل، لمناقشة جوانب الأزمة وقراره الأخير بإيقاف صرف وجبات التغذية المدرسية "جافة - بسكويت" وكذلك الوجبات الموجودة بمخازن المدارس على مستوى جميع المديريات التعليمية.

وأضاف أنَّ قرار الوزير يأتي لفترة مؤقته لحين استبيان أسباب التسمم، مؤكِّدًا رفضه إيقاف صرف "التغذية المدرسية" بشكل عام، وقال: "لا يمكن لأي شخص أن يتخذ قرارًا بمنع التغذية نهائية خاصة في ظل مشكلات النمو التي يعاني منها معظم أبنائنا".

وكان وزير التعليم قد قرر إيقاف صرف وجبات التغذية المدرسية وكذلك الوجبات الموجودة بمخازن المدارس على مستوى جميع المديريات التعليمية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ تلك التعليمات اعتبارًا من صباح اليوم ولحين إشعار آخر.

وقالت الوزارة - في بيانٍ سابق - إنَّه سوف يتم تشكيل لجنة من كافة الأجهزة المعنية بالدولة؛ للوقوف على أسباب حدوث مثل تلك الحالات التي ظهرت مؤخرًا وإجراء التحقيقات اللازمة، ووضع الآليات المناسبة والكفيلة بعدم تكرارها مستقبلاً.

وأضافت أنَّ ذلك يأتى استكمالًا للجهود المتواصلة التي تبذلها للحفاظ على أمن وسلامة أبنائها الطلاب بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

يُذكر أنَّ وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس الأربعاء، إصابة 312 تلميذًا بأعراض التسمميالغذائى بمحافظات السويس وأسوان والقاهرة، مشيرة إلى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفيات لإسعافهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

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التحرير

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