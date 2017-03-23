"دفاع البرلمان" توزع كراتين أغذية على الأسر النازحة من سيناء بالإسماعيلية

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اختتمت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان زيارتها لمحافظة لإسماعيلية، بتفقُّد مطرانية مدينة الإسماعيلية.

جاء ذلك حسب بيانٍ صادرٍ عن اللجنة، اليوم الخميس، التي أجرى أعضاؤها زيارة،إلى قناة السويس لتفقُّدها والتعرف على أبرز معالمها، وزيارة السفن التجارية الموجودة بها، والتعرف على حركة تنشيط السياحة، والمشروعات المستقبلية الموجودة بالمنطقة.

وقال النائب خالد خلف الله عضو اللجنة إنَّه تم التأكيد على وطنية الأقباط، والوقوف بجانب الأسر الموجودة حاليًّا بالمطرانية من أبناء مدينة العريش والمتضررين من الإرهاب والتشديد علي أنهم أبناء مصر، وسيعودون لمنازلهم قريبًا بعد تركهم لها عقب تهديدهم من قبل العناصر المسلحة هناك.

وأضاف أنَّه تمَّ توزيع كراتين مواد غذائية على المتضررين، مشيرًا إلى أنَّ ذلك قوبل بحالة من الارتياح والاستحسان من أبناء الطائفة هناك.

من جانبه، وجَّه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية الشكر لأعضاء اللجنة على هذه الزيارة، متمنين دوام مثل هذه اللقاءات مع أعضاء البرلمان.