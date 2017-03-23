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برلماني يطالب بعدم اختصار العلاقات المصرية الروسية في عودة السياحة فقط

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برلماني يطالب بعدم اختصار العلاقات المصرية الروسية في عودة السياحة فقط برلماني يطالب بعدم اختصار العلاقات المصرية الروسية في عودة السياحة فقط

التحرير

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طالب النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بعدم اختزال العلاقات المصرية الروسية في عودة السياحة فقط، مؤكدًا على ضرورة استغلال العلاقات مع روسيا في بناء مشروعات عملاقة كبناء 4 مفاعلات نووية في الضبعة، وانشاء مدينة صناعية ضخمة في بورسعيد، وإعادة تطوير المصانع المصرية الضخمة المتوقفة.

وأضاف عبد العزيز، فى تصريحات صحفيه له اليوم الخميس، أن العلاقات المصرية الروسية علاقات تاريخية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الروسية كانت نموذجًا لم يتكرر في بناء دولة حديثه في منطقة الشرق الأوسط في فترة المؤامرات ونزع مخالب الاستعمار من المنطقة العربية خلال الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

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التحرير

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