مذكرة أمام عبد العال تطالب بزيارة وفد برلماني إلى الكونجرس الأمريكي

التحرير

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تستعد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لإعداد مذكرة ترفعها لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لشرح أهمية تشكيل وفد من النواب لزيارة الكونجرس الأمريكي، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن في أول أبريل.

وقال طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، تصريحاتٍ لـ"التحرير"، اليوم الخميس، إنَّه من المقرر أن تكون زيارة الوفد البرلماني المرتقبة في نهاية أبريل أو بداية مايو المقبلين على أقصى تقدير، مؤكِّدًا أنَّ المذكرة ستضم محاور أساسية، أبرزها شرح أهمية الزيارة، إضافةً إلى تحضيرات اللجنة والتي تضم عقد لقاءات مع الشخصيات التي لها صلة بالعلاقات المصرية الأمريكية ولقاءات مع عدد المؤسسات التي لها علاقة مع الجانب الأمريكي ونظيرتها من المؤسسات والوزارات، إضافةً إلى وضع برنامج للزيارة متعلق بلقاءات داخل الكونجرس مع ديمقراطيين وجمهوريين وأعضاء من الإدارة الأمريكية إضافةً إلى لقاءات مع مراكز بحث وفكر.

وأضاف: "الهدف من الزيارة هو فتح قنوات اتصال بين مصر وأمريكا، وبخاصةً أنَّ الدبلوماسية البرلمانية تلعب دورًا في تدعيم العلاقات مع الشركاء الدوليين لأنَّها جهة ذات اختصاص في إقرار الاتفاقيات ورسم السياسات العامة للدولة، والكونجرس أيضًا له اختصاصات واسعة جدًا وبالتالي التواصل معه مهم في تديعم العلاقات وإقرار الاتفاقيات المختلفة، إضافةً إلى التباحث حول تدعيم العلاقات المصرية الأمريكية والعلاقات العربية الأمريكية والمشكلات العالقة الآن وخيار حول الدولتين الذي ندافع عنه بشدة في ظل إيحاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو نتنياهو بإمكانية وجود دولة واحدة".

وعن إمكانية تدارك أزمة أختيار الممثلين من النواب في الوفد الذي سيزور الولايات المتحدة، أوضح الخولي: "اختيار النواب الممثلين في الوفد في يد الدكتور علي عبد العال، والوفد يجب أن يمثل فيه أعضاء أساسيون من لجان الدفاع والأمن القومي للحديث عن الأوضاع الأمنية، ولجنة حقوق الإنسان والشؤون العربية خاصةً إذا تطرقنا إلى القضية الفلسطينية".

وتابع: "هناك نواب سافروا مع الرئيس السيسي بالتزامن مع حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 91 وعقدوا عددًا من اللقاءات بعضها كان مهم جدًا مع قادة في حملة ترامب، وبالتأكيد لو لدينا أعضاء لهم دور رئيسي وصلة بممثلين عن المؤسسات الأمريكية فمن الممكن الاستعانة بهم أو ببعض الأسماء التي شاركت في مثل هذه الزيارة نظرًا لدورهم المؤثر وعلاقتهم ببعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية".