«مستقبل وطن» عن زيارة الحريري: مصر أصبحت وجهة كل المسؤولين العرب والأجانب

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طالب عاطف ناصر عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" بضرورة الاستفادة القصوى من زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى مصر التي يجريها حاليًّا.

وشدَّد ناصر، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على ضرورة أن يكون التبادل التجاري والاقتصادي وتعزيز العلاقات بين البلدين محور اهتمام الحكومة المصرية.

وأشار إلى أنَّ مصر أصبحت وجهة كل المسؤولين العرب والأجانب، مؤكِّدًا أنَّ هذه الاهتمام يشير إلى أنَّ مصر عادت إلى مكانتها الطبيعية بين دول العالم بشكل عام وفي قلب الأمة العربية بشكل خاص.