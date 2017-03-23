«الوفد» يدين حادث لندن الإرهابي

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أصدر حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي، بياناً أدان فيه الحادث الإرهابي الذي شهدته العاصمة البريطانية لندن.

وأكد الحزب، أن كل يوم يتأكد لكافة دول العالم أن البشرية كلها تواجه عصابات إرهابية إجرامية منظمة، تمكن من عقولهم وقلوبهم شياطين الكراهية والعنف وإراقة دماء الأبرياء.

وأوضح بيان الوفد، أن الشعب المصري الذي حاولت جماعات الإرهاب اختطاف وطنه وتغيير هويته يشعر بتعاطف شديد مع عائلات المصابين والقتلى، ويدعو إلى وحدة الصف الإقليمي والدولي في مواجهة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله وتسليحه وإتخاذ موقف من الدول التي ترعى الإرهاب وتحتضن أذرعه وقياداته على أراضيها.