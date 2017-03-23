مصادر تكشف لـ«التحرير» مؤشرات تشكيل هيئة مكتب «الصحفيين»

التحرير

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كشفت مصادر بمجلس نقابة الصحفيين، لـ"التحرير"، الخميس، أنَّ المنافسة على منصب السكرتير العام للنقابة في تشكيل هيئة المكتب تنحصر حاليًّا بين رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بالنقابة حاتم زكريا، وأمين الصندوق محمد شبانة.

وقالت المصادر - التي فضَّلت عدم ذكر أسمائها - إنَّ نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة ووكيل المجلس خالد ميري يميلان لتولي محمد شبانة منصب السكرتير العام للمجلس، بينما يميل أبو كيلة وأبو السعود محمد لتولي حاتم زكريا المنصب، لافتًا إلى أنَّه يعقد حاليًّا لقاءً تشاوريًّا لحسم المنصب قبل الدخول في الاجتماع العام لمجلس النقابة.

وأضافت المصادر أنَّ أربعةً من أعضاء المجلس كانوا قد أعلنوا اعتزامهم للترشح على منصب السكرتير العام للمجلس وهم حاتم زكريا، وإبراهيم أبو كيلة، ومحمد شبانة، وجمال عبدالرحيم، لافتةً إلى أنَّ مشاورات اللحظات الأخيرة انتهت إلى انحصار المنافسة بين زكريا وشبانة.

يأتي هذا فيما ذكرت مصادر أخرى أنَّ حاتم زكريا الأقرب لتولي المنصب، موضِّحةً أنَّ هناك توافقًا بين عدد كبير من الأعضاء لتوليه المنصبه، مشدِّدًا على أنَّ ميري سيستمر فى موقعه كوكيل لمجلس النقابة.

وأوضحت المصادر أنَّه تمَّ الاستقرار على استمرار محمود كامل في تولى شؤون اللجنة الثقافية، وعمرو بدر في تولي لجنة الحريات النقابية، بينما يتنافس أيمن عبد المجيد ومحمد سعد عبد الحفيظ على رئاسة لجنة التدريب وتطوير المهنة.

من جانبه، قال عمرو بدر عضو مجلس النقابة - لـ"التحرير" - إنَّه سيطلب تولي لجنة الحريات فى النقابة، لافتًا إلى أنَّه يتمنى العمل في هذه اللجنة لرغبته في الاهتمام بقضايا الزملاء النقابية.

وفى سياق موازٍ، بدأ عدد من أعضاء مجلس النقابة التوافد على المقر لحضور الاجتماع الأول لمجلس النقابة لإعلان تشكيل هيئة المكتب.