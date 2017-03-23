تعرف على أماكن السياحة العلاجية في محافظات الجمهورية

التحرير

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تنشر "التحرير" المناطق المخصصة للسياحة العلاجية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتزامن مع المؤتمر الأول للسياحة العلاجية، بعنوان «مصر والسياحة العلاجية»، الذي انطلق اليوم الخميس برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستمر المؤتمر حتى بعد غدٍ السبت، ويعقد بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، ويحضره عددٌ كبيرٌ من المسؤولين الحكوميين والمستشفيات وشركات الدواء.

حلوان

تقع حلوان على بعد 30 كيلو مترًا من قلب القاهرة إلى الشرق من نهر النيل الذي تبعد عن ضفته بنحو أربعة كيلومترات, وترتفع عن سطح البحر بنحو 40 مترًا.

تتميز حلوان بجوها الجاف, ونسبة رطوبة لا تتجاوز 58%، بالإضافة إلى عدة عيون معدنية وكبريتية لا مثيل لها في العالم من حيث درجة النقاء والفائدة العلاجية, وقد أنشئ بها مركز كبريتي للطب الطبيعي وعلاج الألم والأمراض الروماتزمية.

ويرجع تاريخ العلاج بمياه حلوان إلى عام 1899, ثمَّ جددت الحمامات عام 1955, وقد أسس مركز حلوان الكبريتي للروماتزم والطب الطبيعي على طراز إسلامي عربي أنيق, وهو يضم 38 حجرة للعلاج بالمياه الكبريتية وغرفًا للاستراحة, وشاليهات لإقامة المرضى على بعد خطوات من أماكن العلاج وجميعها محاطة بحدائق جميلة، ما يجعلها المكان الأمثل لإقامة المرضى والناقهين.

الواحات البحرية

تتبع الواحات البحرية محافظة الجيزة, وتقع على بعد 365 كيلو مترًا من الجنوب الغربي لمدينة الجيزة.

وتجمع المنطقة مقومات السياحة التاريخية والأثرية مقومات رائعة للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي.

ويوجد بالواحات البحرية نحو 400 عين للمياه المعدنية والكبريتية الدافئة والباردة التي أثبتت البحوث التي أجرتها الجامعات المصرية والمراكز القومية للبحوث والمراكز العلمية الأجنبية قيمتها العلاجية في أمراض الروماتيوم والروماتويد والأمراض الجلدية, ما يؤهلها لأن تصبح من أهم المنتجعات العلاجية بالعالم لتميزها بالمناخ الجاف المعتدل والشمس الساطعة طوال العام.

والواحات البحرية ذائعة الصيت لدى سائحي وسط وغرب وشمال أوروبا الذين يقصدونها للاستشفاء وبخاصةً في منطقة عيون بئر حلفا ذات المياه الدافئة التي تبلغ درجة حرارتها 45 مئوية, ومنطقة عيون القصعة "30 – 40 مئوية", ومناطق الآبار الرومانية التاريخية وبئر البشمو الشهيرة التي تستمد ماءها من مصدرين أحدهما بارد والآخر ساخن ينتهيان الى مجرى صخري عميق واحد.

سيوة

تقع سيوة في جهة الغرب من مرسى مطروح بنحو 300 كيلو متر, وتحتل موقع الصدارة من بين الأماكن المثلى للسياحة العلاجية والاستشفاء الطبيعي بمصر, وتتميز بالهدوء الشاعري الساحر, ونقاء الجو, وصفاء السماء, واعتدال درجة الحرارة.

جبل الدكرور

ويعتبر جبل الدكرور والذي يقع في الجنوب الشرقى من واحة سيوة جبلًا مقدسًا وفقفقًا لرواية أهالي سيوة، ويقيمون عليه احتفالًا سنويًّا في شهر أكتوبر من كل عام بعد موسم الحصاد "موسم الوادي" يستغرق ثلاثة أيام ويشترك فيه جميع الأهالي.

اكتسب الجبل عند الأهالي منذ قديم الأزل أهمية علاجية في الأمراض الروماتزمية وآلام المفاصل والشعور العام بالضعف والوهن.

ويقوم على العلاج شيوخ متخصصون في طمر الجسم بالرمال "العلاج بالدفن" لفترات تتراوح بين ربع الساعة ونصف الساعة يوميًّا على امتداد أسبوعين في أشهر الصيف خلال ساعات محددة من النهار.

وذاع صيت هذا النوع من العلاج البيئي حتى صار جبل الدكرور مقصدًا مشهورًا للسياحة العلاجية يتردد عليه المصريون والعرب والأجانب على حد سواء.

العيون الساخنة

تنتشر في واحة سيوة عيون المياه المعدنية التي تستخدم للعلاج الطبيعي من عدة أمراض مثل الصدفية وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض الروماتزمية.

وأشهر هذه العيون وأهمها جميعًا بئر كيغار التي تبلغ درجة حرارة مائها 67 مئوية، وبتحليل مياه هذه البئر وجد أنَّها تحتوي على عدة عناصر معدنية وكبريتية تماثل العيون المعدنية بمنطقة كارلو فيفاري التشيكية الشهيرة التي يقصدها السائحون من شتى أنحاء العالم كمنتجع للعلاج الطبيعي.

الوادي الجديد

تعد محافظة الوادي الجديد من أكبر محافظات الجمهورية حتى أنَّها تشغل نحو 37.6% من المساحة الكلية لمصر.

وتنعم الوادي الجديد بمناخ رائع على مدار العام, حيث تتميز بالجفاف والخلو من الرطوبة والشمس الساطعة والجو البالغ النقاء الذي لا تشوبه شائبة من ملوثات الجو في المدن والأماكن المزدحمة بالسكان.

وتنتشر في المنطقة الرمال الناعمة الجميلة والأعشاب والنباتات الطبية التي تستخرج منها العقاقير والزيوت النباتية والعطرية، والمنطقة غنيةٌ كذلك بالعيون والآبار الطبيعية التي ترتفع درجة حرارتها إلى 34 مئوية, وتحتوي على عدة عناصر معدنية عظيمة الفائدة.

الخارجة

تبعد عن مدينة الخارجة بنحو 28 كيلومترًا إلى الجنوب, وهي آبار عميقة متدفقة ذاتيًّا, تنبع في عمق يبلغ 1000 متر, ودرجة حرارتها 28 مئوية, وتحيط بها مساحات من الخضرة، وأثبت التحليل المعملي احتواء مياهها على عدة عناصر معدنية ذات فائدة علاجية.

مجموعة آبار ناصر

تقع على بعد 18 كيلو مترًا جنوب الخارجة بالوادي الجديد, وهي ثلاثة آبار مختلفة الأعماق تتجمع مياهها في حمام للسباحة تبلغ درجة حرارة ميائه 28 مئوية على مدار العام.

ويستخدم هذا المسبح لعلاج الأمراض الروماتزمية والآلم المزمنة والأمراض الجلدية وحصى الكلى المصحوب بالمغص الكلوي, واضطرابات الجهاز الهضمي.

آبار موط

تقع على بعد ثلاثة كيلو مترات من مدينة موط عاصمة الداخلة بالوداي الجديد، وهي مجموعة آبار ذات تدفق ذاتي, تنبع من عمق يبلغ 1224 مترًا.

وتتميز هذه الآبار بمياهها الساخنة التي تبلغ درجة حرارتها 43 مئوية، وطبقًا للتحليلات المعملية التي أجرتها الشؤون الصحية بالمحافظة فإنَّ مياه هذه الآبار تحتوي على العديد من العناصر المعدنية المفيدة علاجيًّا في حالات الروماتزم والصدفية والآلام الجسمانية.

بئر عين الجبل

تقع على بعد 52 كيلو مترًا من مدينة موط, وقد تفجرت هذه العين حديثًا, ولم تقم بها أماكن للعلاج الطبيعي بعد, وتبلغ درجة حرارة مياهها 54 مئوية.

الفرافرة

هي ذات التدفق الذاتي على بعد ستة كيلو مترات إلى الغرب من مدينة الفرافرة, وتبلغ درجة حرارة مائها 24 مئوية على مدار العام.

وأقيمت بالقرب منها قرية سياحية تضم مطعمًا وكافيتيريا وحمامًا للسباحة ومساحات خضراء, تجتمع في المنطقة مقومات السياحة الطبيعية والبيئية.

وتوجد بها الصحراء البيضاء ذات الشهرة العالمية التي يقصدها السائحون من جميع أنحاء العالم.

وتربط واحة الفرافرة بالواحات الأخرى وبوادي النيل بواسطة شبكة جيدة من المواصلات البرية.

أسوان

زهرة الجنوب المصري وأبدع مشتى عالمي، وبها العديد من مواقع السياحة العلاجية.

جزيرة إلفنتين

تستخدم فيها حمامات الطمر بالرمال للأغراض العلاجية من شهر مارس إلى شهر أكتوبر من كل عام.

وتشتد أشعة الشمس ويوجد مركز للعلاج الطبيعي بفندق أوبروي, يعمل به خبراء في الرياضة والعلاج الطبيعي, كما يحتوي المركز على حمامات الساونا وحمامات بخار تركية مع توافر القائمين على إعداد برنامج للتمرينات السويدية على أساس علمي.

منتجع جزيرة إيزيس

بعد استقراء غير منهجي دام عدة سنوات لوحظ التحسن البالغ الذي يطرأ على مرضى الروماتويد المفصلي من بين السائحين بعد إقامتهم بضعة أسابيع في جزيرة أسوان.

وبناء على هذه الملاحظة، أجرى المركز القومي المصري للبحوث دراسات منهجية منظمة أثبتت هذه الظاهرة بما يقطع الشك باليقين.

ويعزو الأطباء هذا النجاح المنقطع النظير للعلاج البيئي لمرض الروماتويد المشهور بشراسته المدمرة للمفاصل, إلى كثافة الأشعة فوق البنفسجية المنعكسة من الجبال المحيطة بجزيرة إيزيس ومن صفحة النيل أثناء طمر الجسم بالرمال المشعة السمراء على سطح الجزيرة، هذا بالإضافة إلى نقاء جو أسوان وجفاف مناخها على مدار العام.

الاستشفاء

تتحدى أسوان بجوها الجاف البديع أعظم المنتجعات الشتوية العلاجية في العالم بأسره, وهي تلائم على نحو خاص مرضى الكلى والجهاز التنفسي والروماتيزم, ويوجد بها مركزان للعلاج بالرمال والمياه حيث يطمر جسم المريض بالروماتيزم في الرمال الساخنة, وقد أثارت أسوان اهتمام عدة مؤسسات طبية عالمية اضطلعت بدراسة مناخها ومقومات السياحة الاستشفائية بها وتحققت من تفرد أسوان عالية من الأشعة فوق البنفسجية من سمائها إضافةً إلى الانخفاض البالغ في نسبة الرطوبة.

سفاجا

تتميز منطقة سفاجا بعدة عوامل تجعلها أنسب مكان في العالم لعلاج الصدفية لأنَّها محاطة بالجبال المرتفعة من جميع جوانبها، ما يجعلها حائط صد طبيعي ضد الرياح والعواصف الرملية, ولذلك يتميز جوها بالنقاء تمامًا من الشوائب العالقة التي من شأنها أن تشتت أشعة الشمس فوق البنفسجية دور أساسي في علاج الصدفية والشاطئ في تلك المنطقة على هيئة خليج تعكس صفحة مياهه الساكنة الأشعة فوق البنفسجية إلى سطح الأرض كفعل المرآة العاكسة.

والمياه بها عالية الملوحة بزيادة تبلغ 35% بالقياس بسائر البحار نظرًا لكثافة الشعب المرجانية ما يرفع كثافة الماء، ولذلك فإنَّ من يسبح في هذه المنطقة يطفو بسهولة على سطح الماء, وينتج عن هذا الانخفاض في قوة الجاذبية الأرضية تحسن ملموس في نشاط الدورة الدموية وارتفاع في تدفق الدم إلى الأطراف والجلد، بالإضافة إلى توازن بين تركيزه خارجها, بما يكون له تأثير فعال في علاج الصدفية يضاف إلى تأثير الأشعة فوق البنفسجية الكثيفة في هذه المنطقة الفريدة في العالم.

سيناء

يوجد بسيناء الكثير من العيون المائية الحارة مثل حمام فرعون وحمامات موسى ذات الأهمية التاريخية، كما أنَّ لهذه الحمامات أهمية علاجية تعزى إلى احتوائها على مياه كبريتية, يضاف إلى ذلك كله المناخ المعتدل والموقع الفريد على شاطئ خليج السويس وقدسية المنطقة وموقعها الخاص من قلب معتنقي الأديان السماوية الثلاثة على حد سواء.

حمام فرعون

تقع حمامات فرعون على خليج السويس على بعد 250 كيلو مترًا من القاهرة, وهي مجموعة ينابيع للمياه الكبريتية الساخنة تبلغ درجة حرارتها 27 مئوية، وتتدفق من جبل حمام فرعون على هيئة بركة بقوة 3000 متر مكعب في اليوم الواحد على وجه التقريب وتمتد على الشاطئ بطول 100 متر.