كوبر: «لو مش عجباكوا طريقة لعبي مشوني»

سمر العشري

طالب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، منتقدي طريقة لعبه بتغييره إذا كانت لا تعجبهم هذه الطريقة.

وقال "كوبر": "نصيحة لو مش عجباكوا طريقة لعبي مشوني"، مشيرًا إلى أن البعض قد لا يعجبه طريقة لعب الفريق القومي رغم النتائج الجيدة لكنه يختار الأنسب للمنتخب من وجهة نظره وقد يكون مُخطئًا.

وأضاف أن الجمهور يطالبه بالوصول لكأس العالم، مشيراً إلى أن هناك مدربين مصنفين ضمن الأفضل في العالم ويعتمدون على طريقة دفاعية وحتى لو نجحوا يتم انتقادهم فمن الصعب إرضاء الجميع.

وتابع أنه يحاول عمل توازن بين الدفاع والهجوم ومن الممكن أن يعتمد علي الهجوم بشكل غير مدروس مما سيؤثر على النواحي الدفاعية. المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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