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كهربا ينفي شائعة بيعه لسيارة هدية الكأس

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كهربا ينفي شائعة بيعه لسيارة هدية الكأس كهربا ينفي شائعة بيعه لسيارة هدية الكأس

التحرير

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نفى الدولي المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" الإشاعات التي تداولتها الصحف صباح اليوم، بقيامه ببيع سيارته "البنتلي" والتي حصل عليها كهدية من عبدالله شرف الدين المفاوض الإتحادي، بعد هدف الأول في شباك النصر السعودي والذي ساهم بتتويج الإتحاد بالبطولة.

وكانت قد نشرت بعض التقارير ، أن كهربا قام ببيع السيارة البينتلي موديل 2006 مقابل 95 ألف ريال سعودي، قبل لحاقه بمعسكر المصري.

وقام كهربا بإعادة تغريد لتغريدة صحفي سعودي، في إشارة منه للموافقة على كلامه، يؤكد فيها أن كهربا لم يقم ببيع السيارة وأنها متواجدة في جدة وسيقوم اللاعب المصري بشحنها إلى قريبا.

وانضم محمود كهربا إلى معسكر المنتخب الوطني في برج العرب، في إطار إستعدادات الفراعنة لمواجهة توجو وديا في 28 مارس الجاري.

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التحرير

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