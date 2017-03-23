برشلونة يقترب من خطف رياض محرز

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أفادت عدة تقارير صحفية إسبانية مقربة من فريق برشلونة، أن الفريق الكتالوني سيسعى في الصيف القادم لمحاولة التعاقد مع الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن البلوجرانا يعتزم التقدم بعرض رسمي يتراوح ما بين 35 إلى 40 مليون يورو، لإقناع مسئولي ليستر سيتي بالموافقة على رحيل محرز إلى صفوف البارسا والذي ينتهي عقده مع الثعالب بحلول عام 2020.

وشارك نجم منتخب الجزائر الفائز مع فريقه بلقب البريميرليج الموسم الماضي، في 36 مباراة مع ليستر سيتي هذا الموسم بمختلف البطولات الإنجليزية والأوروبية، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.