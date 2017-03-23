ماذا قدم زملاء «بيكيه» في السنوات الماضية لدفاع برشلونة؟

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في الآونة الأخيرة عانى فريق برشلونة كثيرا مع الخطوط الخلفية الخاصة به، فأصبح خط الدفاع هشًا سهل الاختراق إذا كان الفريق المنافس منظما قادرا على بناء هجمة مرتدة قوية.

ومع تغيير المدافعين على مر السنوات الأخيرة في محاولة من البلوجرانا لإيجاد خط خلفي قوي، يستمر الإسباني جيرارد بيكيه، في الوجود وبقوة ضمن خيارات جميع المدربين الذين تولوا مهمة تدريب البارسا.

ويعد أبرز هؤلاء المدربين هو الإسباني بيب جوارديولا، الذي كانت أولى صفقاته من المدافعين هو "بيكيه"، ورغم اقتناعه من الأساس بالطريقة الدفاعية واللاعبين في هذا المركز، فإن برشلونة كان في حاجة إلى ذلك، وعانى من هذه الثغرة بعد رحيل بيب.

في التقرير التالي نستعرض المدافعين الذين لعبوا بجوار بيكيه منذ قدومه إلى برشلونة عام 2008 من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وماذا قدم هؤلاء للبارسا:

كاسيريس

الأوروجواياني مارتن كاسيريس، تعاقد مع برشلونة عام 2008 من فياريال الإسباني، بمبلغ 16.5 مليون يورو، مباشرة بعد جيرارد بيكيه.

قدم مستوى جيدا مع البارسا ولكنه وجوارديولا لم يكونا على وفاق، حيث لم تلق فلسفة المدرب الإسباني ترحيبا من اللاعب وهو ما أثر في أدائه مع الفريق بشكل كبير.

لعب 23 مباراة مع برشلونة حقق فيها كأس كوبا ديل راي 2009، والدوري الإسباني 2008/2009، ودوري أبطال أوروبا 2008/2009.

تشيجرينسكي

الأوكراني دميترو تشيجرينسكي، تعاقد معه برشلونة عام 2009 قادما من شاختار دونتسك الأوكراني، بمبلغ 25 مليون يورو.

اللاعب الأوكراني لم يستطع التأقلم جيدا ولم تحبه جماهير برشلونة بالشكل الكافي بل حصل بدلا من ذلك على سخط الجميع بعد أدائه في هذا الموسم في دوري الأبطال، وهو ما دفع رئيس النادي حينها ساندرو روسيل لجعل بيب يبيع اللاعب في الموسم التالي.

تشيجرينسكي لعب 14 مباراة مع الفريق، واستطاع الفوز معه بكأس العالم للأندية 2009، ولقب الدوري الإسباني 2009/2010.

فيرمايلين

البلجيكي توماس فيرمايلين، انضم لبرشلونة في اللحظات الأخيرة من موسم انتقالات عام 2014 قادما من أرسنال الإنجليزي بصفقة قدرها 15 مليون يورو.

كان مصابا عندما تعاقد مع البارسا، وتفاقمت إصابته بدخول الموسم ولم يلعب في موسمه الأول سوى عدد قليل من المباريات ليصبح خيبة أمل كبيرة لجماهير الدماء والرعد.

ولكن رغم ذلك ربح الفريق في عهده الكثير من البطولات، ليربح فيرمايلين بطولات أكثر من عدد مشاركته في موسمه الأول تقريبا.

ولكن في الموسم التالي أصبح اللاعب بديلا قويا لبيكيه، ولكن أصيب مرة أخرى بنهاية الموسم وتم إرساله بعدها للإعارة في روما الإيطالي حيث يلعب حاليا هناك.

لعب 21 مباراة مع برشلونة، وفي الفترة التي قضاها فاز البلوجرانا بلقبي كوبا ديل راي، ولقبي دوري إسباني، ودوري الأبطال موسم 2014/2015، وكأس السوبر الأوروبي 2015، وكأس العالم للأندية 2015.

ماثيو

الفرنسي جيريمي ماثيو انضم إلى برشلونة من فالنسيا عام 2014 بصفقة 20 مليون يورو، وانضم وهو بعمر الـ30 عاما بسبب مستواه الرائع مع فالنسيا والذي توقع له برشلونة أنه يكون مميزا في صفوفهم.

لعب 88 مباراة (وما زال بين صفوف برشلونة) وحقق مع الفريق لقبي كوبا ديل راي، ولقبي للدوري الإسباني، ولقب دوري أبطال أوروبا 2014/2015، والسوبر الأوروبي 2015، وكأس العالم للأندية 2015، والسوبر الإسباني 2016.

أومتيتي

الفرنسي صامويل أومتيتي، انضم إلى برشلونة عام 2016 من أولمبيك ليون بصفقة تبلغ 25 مليون يورو.

أومتيتي صفقة رابحة للغاية في خط دفاع البلو جرانا، ورغم أنه أنجح صفقة دفاعية جلبها برشلونة منذ قدوم بيكيه، ولكن ما زالت هناك حلقة ناقصة رغم وجوده.

أومتيتي كان يعتبر الصفقة التي كان يحتاجها برشلونة منذ زمن، لعب 31 مباراة حتى الآن لم يخسر سوى ثلاثة فقط منها، وما زال عمره 23 عاما فقط.

اللاعب الفرنسي لم يربح أي بطولة مع البارسا سوى كأس السوبر الإسباني 2016، ولكن بالطبع ينتظره مستقبل كبير مع الفريق.

ماسكيرانو

الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، انضم لبرشلونة عام 2010 قادما من ليفربول الإنجليزي، بمبلغ 17 مليون إسترليني، ولعب في عدة مراكز.

ماسكيرانو بدأ الانضمام إلى جانب بيكيه في مركز قلب الدفاع بداية من نهائي 2011 أمام مانشستر يونايتد، ولعب أيضا مباراته الأسطورية أمام أرسنال والتي أثبت فيها نفسه في هذا المركز، وأكد بعدها في تصريحات للجارديان أنه وجد مركزه الحقيقي، وأن على أي لاعب في برشلونة أن يتكيف مع أي مركز يوضع فيه.

الأرجنتيني (يلعب حتى الآن مع برشلونة) لعب 312 مباراة بقميص البلوجرانا، حقق 4 ألقاب دوري إسباني، و3 كوبا ديل راي، و3 سوبر إسباني، و2 دوري الأبطال، و2 سوبر أوروبي، و2 كأس العالم للأندية.