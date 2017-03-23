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بالفيديو.. السعودية تنهي الشوط الأول 1-0 أمام تايلاند

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بالفيديو.. السعودية تنهي الشوط الأول 1-0 أمام تايلاند بالفيديو.. السعودية تنهي الشوط الأول 1-0 أمام تايلاند

التحرير

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تمكن السعودي، من إنهاء الشوط الأول لمباراته أمام مضيفه التايلاندي، بهدف دون رد، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا في الجولة الـ6 من منافسات المجموعة الثانية، لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

أحرز هدف ، محمد السهلاوي في الدقيقة 26 من عمر الشوط.

وتتصدر السعودية المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط أمام اليابان (10) وأستراليا (9)، فيما تحتل الإمارات المركز الرابع (9 نقاط) في المقابل تأتي العراق خامسًا برصيد 3 نقاط، وتتذيل تايلاند المجموعة بنقطة وحيدة.

شاهد الهدف..

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التحرير

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