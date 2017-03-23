بالصور.. "مصراوي" يحاور المرشحة لمنصب عمدة "ميت حبيش" بالغربية

الغربية-مروة شاهين:

قالت منال هاشم عبدالرسول، المرشحة لمنصب عمدة قرية "ميت حبيش" القبلية التابعة لمركز طنطا، إن المرأة أحق بمنصب العمودية، بعدما حققته الفترة الماضية في المجتمع، وشغلها مناصب محافظ ووزير ورئيس حي، وأداء كافة الأعمال المسندة إليها، للنهوض بالدولة.

وأضافت في حديثها لـ"مصراوي" أنها المرشحة الوحيدة بين 300 رجل لمنصب عمدة القرية، وأنها ترى أنها الأحق منهم جميعا، بعدما شغل زوجها المنصب ذاته لأكثر من 25 عاما، وعملها كوكيلة للمعهد الأزهري في القرية.

وتابعت المرشحة لـ"عمدة ميت حبيش": لدي 3 أبناء وعمري 52 عاما، وأعلم جيدا بمشاكل القرية، وأهلها يعرفونني جيدا، فكان زوجي يستشيرني في كثير من الأمور، ومشاكل البلد كنا نمكث لحلها معا، وبعد وفاته حاولت أن ارشح ابني الأكبر، ولكن الشروط الجديدة للعمودية لا تنطبق عليه، وأبلغت أهالي البلد، لكي يختاروا أحدا منهم يثقون فيه، وفوجئت بأنهم يطلبون مني الترشح، وشجعتني عائلتي على ذلك أيضا، فقررت بدء إجراءات الترشح".

وأوضحت أميرة إبراهيم، الابنة الوسطى للمرشحة، أن ترشح والدتها للمنصب يؤكد أن المرأة قادرة على القيادة في أي وقت وتحت أي ظروف، مستطردة: "فبعد وفاة والدي العمدة إبراهيم الملواني، ظل منزلنا مفتوحا للجميع، وكان الأهالي يعتبرون أمي العمدة، ولم يشعر الأهالي أن العمدة توفى".

بينما ترى رانا الابنة الصغرى "منال"، أن والدتها كانت دائما تقف مع والدها لحل مشاكل القرية، وأنها على يقين من نجاحها في المنصب كما نجحت في حياتها العملية، وأخرجت عشرات الطلاب المتفوقين، الذين يعملون الآن بأرقى المناصب.