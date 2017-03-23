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السجن 5 سنوات لـ 14 متهمًا في قضية "قتل شيخ أزهري وإصابة 3" بقنا

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السجن 5 سنوات لـ 14 متهمًا في قضية "قتل شيخ أزهري وإصابة 3" بقنا السجن 5 سنوات لـ 14 متهمًا في قضية "قتل شيخ أزهري وإصابة 3" بقنا

مصراوي Masrawy

السجن 5 سنوات لـ 14 متهمًا

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، 14 متهمًا بالسجن 5 سنوات ومتهم آخر بالسجن 10 سنوات في قضية قتل شيخ معهد أزهري واصابة 3 آخرين بقرية القناوية بنجع حمادي.

وكانت المحكمة قضت في ديسمبر الماضي، ببراءة عمدة القرية واثنين آخرين، والسجن المؤبد 25 سنة لمتهم و10 سنوات لـ17 آخرين، في القضية، وقام محامو المتهمين بعمل اعادة اجراءات للقضية.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي، قد تلقت بلاغَا بمقتل محمد خيري أبوالوفا، شيخ معهد أزهري، وإصابة محمد صلاح فاوي، وصلاح فاوي محمد، وأحمد محمد أحمد، إثر إصابتهم بطلقات نارية، واشتعال النيران في منزل وسيارة ودراجة بخارية باستخدام زجاجات المولوتوف، بسبب تجدد خلافات بين عائلتين بالقرية.

ووجهت النيابة العامة في هذه القضية، التي حملت رقم 1955 لسنة 2016 جنايات نجع حمادي والمقيدة برقم 722 لسنة 2016 كلي قنا، تهمة القتل والشروع في قتل وحيازة أسلحة وزجاجات مولوتوف، لعمدة القرية و20 آخرين.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي قضت في جلستها برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية المستشارين شريف الجندي وهيثم حسن، وسكرتارية عبداللطيف عبدالحميد، وأشرف جعفر، وأسامة الأمير، بمعاقبة 14 متهمًا بالسجن 5 سنوات والسجن 10 سنوات لمتهم، بعد اعادة الاجراءات والابقاء على الحكم الصادر سابقًا في حق باقي المتهمين.

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