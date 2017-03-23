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الصين تؤكد أنها في حالة ترقب ويقظة خوفا من نوايا اليابان

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الصين تؤكد أنها في حالة ترقب ويقظة خوفا من نوايا اليابان الصين تؤكد أنها في حالة ترقب ويقظة خوفا من نوايا اليابان

مصراوي Masrawy

الصين تؤكد أنها في حالة ترقب ويقظة خوفا من نوايا و

بكين - (أ ش أ):
أكدت الصين أنها في حالة ترقب ويقظة خوفا من نوايا اليابان بعد أن دخلت "كاجا"، ثاني حاملة طائرات يابانية كبيرة، الخدمة يوم أمس الأربعاء في خطوة وصفت بأنها تزيد من قدرات الجيش الياباني على الانتشار في مناطق بعيدة عن السواحل اليابانية وأنها تهدف للتصدى لتنامي النفوذ الصيني المتنامي في آسيا.
واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينج، في تصريح أدلت به اليوم الخميس، اليابان بأنها دأبت في السنوات الأخيرة على استخدام الصين كفزاعة والتهويل بشأن ما تقوم به من أعمال بناء في الجزر في بحر الصين الجنوبي وتصويرها على أنها محاولة من بكين لتغيير الأوضاع في هذا الممر المائي الاستراتيجي، الذي تمر به سنويا تجارة دولية تتجاوز قيمتها الخمسة تريليونات دولار أمريكي.
وقالت هوا في رد لها على اتهامات يابانية بأن الأنشطة الصينية على تلك الجزر تثير قلق المجتمع الدولي، أن الوضع في بحر الصين الجنوبي مستقر بفضل الجهود المشتركة بين الصين ورابطة الأسيان لدول جنوب شرق آسيا.
كما أكدت أن الصين وجيرانها لن يسمحوا أبدا لليابان بإثارة الاضطرابات والمشاكل في المنطقة.
وقالت إن اليابان تستخدم هذا الذي يطلق عليه "التهديد الصيني" كذريعة لتوسيع قدراتها العسكرية، وحذرت أنه وبسبب التاريخ العدواني لليابان، فإنه يجب على المجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار، أن يكونوا دوما على حذر وأن يراقبوا ويتابعوا عن كثب أي تحركات عسكرية يابانية.

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