اعتقال إسرائيلي بسبب تهديدات تفجير ضد مراكز يهودية بأمريكا

تل أبيب - (د ب أ):

أعلن ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية، أنه تم إلقاء القبض على إسرائيلي يبلغ من العمر 19 عاما، على خلفية عشرات التهديدات بالقيام بعمليات تفجير ضد منظمات يهودية في أنحاء الولايات المتحدة.

وأضاف أن الشرطة قامت بتفتيش منزل المشتبه به في جنوب إسرائيل، في إطار تحقيقات منسقة بين السلطات الاسرائيلية وأجهزة أمنية أجنبية، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، على مدار الشهر الماضي.