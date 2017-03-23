بروكسل تستدعي السفير التركي لدى الاتحاد الأوروبي على خلفية تهديدات أردوغان الأخيرة

بروكسل - (د ب أ):

استدعت هيئة الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي اليوم الخميس، السفير التركي لدى الاتحاد على خلفية تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت متحدثة اليوم في بروكسل، إنه كان هناك رغبة في الحصول على تفسيرات لتصريحات أردوغان الأخيرة.

يذكر أن أردوغان حذر الأوروبيين من زيادة تصعيد الخلاف مع بلاده، وقال أمس الأربعاء في أنقرة: " إذا واصلتم التصرف على هذا النحو، لن يتسنى لأي أوروبي واحد، ولا أي غربي واحد، أن يخطو خطوة واحدة بأمن وهدوء في أي مكان بالعالم".

وتابع أردوغان موجها خطابه للأوروبيين أمس: "إذا انتهجتم هذا الطريق الخطير، سوف يلحق بكم الضرر الأكبر".

وتشهد العلاقات بين تركيا وكثير من الدول الأوروبية اضطرابات شديدة حاليا، بسبب رفض ظهور ساسة أتراك في فعاليات ترويجية للتعديل الدستوري التركي.