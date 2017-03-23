أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بروكسل تستدعي السفير التركي لدى الاتحاد الأوروبي على خلفية تهديدات أردوغان الأخيرة

Google+ Print
بروكسل تستدعي السفير التركي لدى الاتحاد الأوروبي على خلفية تهديدات أردوغان الأخيرة بروكسل تستدعي السفير التركي لدى الاتحاد الأوروبي على خلفية تهديدات أردوغان الأخيرة

مصراوي Masrawy

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

بروكسل - (د ب أ):

استدعت هيئة الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي اليوم الخميس، السفير التركي لدى الاتحاد على خلفية تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت متحدثة اليوم في بروكسل، إنه كان هناك رغبة في الحصول على تفسيرات لتصريحات أردوغان الأخيرة.

يذكر أن أردوغان حذر الأوروبيين من زيادة تصعيد الخلاف مع بلاده، وقال أمس الأربعاء في أنقرة: " إذا واصلتم التصرف على هذا النحو، لن يتسنى لأي أوروبي واحد، ولا أي غربي واحد، أن يخطو خطوة واحدة بأمن وهدوء في أي مكان بالعالم".

وتابع أردوغان موجها خطابه للأوروبيين أمس: "إذا انتهجتم هذا الطريق الخطير، سوف يلحق بكم الضرر الأكبر".

وتشهد العلاقات بين تركيا وكثير من الدول الأوروبية اضطرابات شديدة حاليا، بسبب رفض ظهور ساسة أتراك في فعاليات ترويجية للتعديل الدستوري التركي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط