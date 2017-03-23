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محامي "عز": لم نتقدم بطلب للنائب العام للتصالح مع الدولة

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محامي "عز": لم نتقدم بطلب للنائب العام للتصالح مع الدولة محامي "عز": لم نتقدم بطلب للنائب العام للتصالح مع الدولة

مصراوي Masrawy

رجل الأعمال أحمد عز

كتب - طارق سمير:

نفى وليد سعيد، محامي رجل الأعمال أحمد عز، ما تردد بشأن تقدم موكله، بطلب إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، للتصالح مع الدولة في القضايا المتهم فيها مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه.

وأضاف " سعيد" في تصريحات لمصراوي، أن آخر طلب قدم كان منذ فترة كبيرة بشأن قضية " تراخيص الحديد" التي يحاكم بها عز الآن، وتم إحالة الطلب للجنة فض المنازعات لتسويته، مؤكدا أن قرار حبس موكله حتى آخر جلسة لم يرد أي رد من لجنة فض المنازعات بهذا الأمر.

يشار إلى أن "عز" تعاد محاكمته على ذمة قضيتي تراخيص الحديد المؤجلة لجلسة 4 أبريل المقبل، والاستحواذ على أسهم شركة حديد الدخيلة والمؤجلة لجلسة 21 مايو المقبل.

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مصراوي Masrawy

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